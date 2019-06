Un Osservatorio interattivo per conoscere gli investimenti della Città metropolitana in materia di lavori pubblici

Volete consultare online il piano triennale degli investimenti di Città metropolitana di Torino?

Da alcuni giorni è in linea l’Osservatorio interattivo online del piano triennale degli investimenti, realizzato in collaborazione con il Csi-Piemonte: uno strumento dinamico che consente l'interrogazione, l'analisi e la condivisione dei dati relativi alla programmazione economico-finanziaria della Città metropolitana di Torino in materia di opere pubbliche.

L’Osservatorio del Piano degli investimenti, in particolare, permette di visualizzare dati in materia di lavori pubblici e raccoglie le informazioni economiche legate alla programmazione degli interventi riferiti al triennio 2019-2021, aggregate secondo l'ambito territoriale (Comune) oggetto dell’intervento. I provvedimenti si riferiscono alle componenti patrimoniali dell’Ente, prevalentemente ai comparti della viabilità e dell’edilizia scolastica.

Sull’Osservatorio è possibile scoprire, per esempio, gli investimenti in materia di viabilità o di edilizia scolastica finanziati per l’anno in corso o per tutto il triennio 2019-2021, anche selezionandoli per Comune o per importo. La dinamicità dello strumento consente all'utente di impostare, in maniera intuitiva e personalizzata, query territoriali e filtri sulla base dell’annualità e dell’importo economico in modo tale da selezionare gli interventi di proprio interesse e poterne successivamente consultare od esportare il dettaglio ed il codice di riferimento.

A questo link https://bit.ly/2WrsZhA è disponibile anche un tour guidato per comprendere le funzionalità della pagina, utile soprattutto agli amministratori del territorio metropolitano per verificare progetto per progetto la previsione dell'anno di realizzazione, l'importo nell’anno in corso e nel triennale.

Soddisfatto il consigliere delegato ai lavori pubblici Antonino Iaria: “La pubblicazione di questo osservatorio interattivo sulle pagine web della Città metropolitana”, spiega il consigliere Iaria, “è molto intuitiva e aiuta a far capire che il nostro è un ente vivo che programma interventi di una certa consistenza. Ogni intervento - che si tratti di messa in sicurezza di edifici scolastici o di rotatorie sulla viabilità provinciale - ha una sua storia peculiare".

"In questi due anni ho incontrato moltissimi sindaci sul territorio e insieme abbiamo concertato le opere necessarie tenendo conto dei criteri oggettivi come l’urgenza, ma anche condividendo le scelte”.