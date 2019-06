Appendino: "La sicurezza non si fa solo con le telecamere o la repressione"

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, non ci gira intorno. E in un periodo storico fatto (anche) di atteggiamenti muscolari nella tutela della sicurezza, iniziative di difesa "in proprio" con epiloghi drammatici e fiaccolate di solidarietà, sceglie la via più diretta per ribadire che, "accanto al ringraziamento alle forze dell'ordine per il lavoro che fanno, bisogna soprattutto fare prevenzione e creare consapevolezza in una comunità, per essere in grado di affrontare le criticità".