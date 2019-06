Musica e solidarietà nel Festival corale Città di Carignano

È entrata nel vivo la seconda edizione del Festival Corale Città di Carignano. Il concerto “Aspettando il Festival” si è tenuto in piazza San Giovanni venerdì 7 giugno e ha avuto come protagonista il “Piccolo Coro di Carignano - Voci dolci”, formato dagli studenti dell’Istituto comprensivo cittadino e accompagnato alle tastiere dal maestro Simone Ferrero. Nella serata “Aspettando il Festival” i piccoli cantori carignanesi hanno incontrato sul palco il coro “Sequere Me”e il “Castagnole Community Choir”.

Secondo, 10, 5, 1, 27, 25, 6 e 7 sono i numeri cardinali e ordinali che sintetizzano la seconda edizione del Festival organizzata per domenica 23 giugno dall’Associazione Corale Carignanese-Coro Città di Carignano. Secondo come l’edizione della manifestazione; 10 come i cori che nel pomeriggio della quarta domenica di giugno, dalle 15 alle 18 si esibiranno nelle chiese della città, spostandosi da una all’altra e alternandosi negli spazi; 5 come le chiese messe a disposizione dalla parrocchia e dal Comune, tra cui il meraviglioso Duomo alfieriano; ma 5 anche come le regioni coinvolte, che sono Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia Romagna; 1 come il tema che guiderà l’edizione 2019, tratto da “La luna e i falò” di Cesare Pavese, ovvero “Un paese”; 27 come i pittori carignanesi che hanno donato le loro opere da mettere in palio nella lotteria abbinata al Festival; 25 come gli esercenti carignanesi che hanno aderito alla mostra pittorica diffusa “Negozi in Mostra”; 6 e 7 come le date di giugno della pre-rassegna “Aspettando il Festival”.

La giornata di domenica 23 inizierà alle 10 al teatro comunale Cantoregi, con il workshop “Di mano in mano: elaborazioni corali dal canto popolare alla canzone d’autore”, tenuto dal maestro Marco Berrini, docente al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Verranno studiate le partiture scelte dal maestro Berrini per l’Open Singing finale, in programma alle 19,30 con l’accompagnamento dell’orchestra d’archi del Liceo musicale “Ego Bianchi” di Cuneo. L’elenco dei complessi corali che si esibiranno nel pomeriggio comprende, oltre al “Città di Carignano”, il lodigiano “Monte Alben”, il piacentino Coro ANA di Valnure, il valdostano “Canto Leggero”, il “Città di Cuneo”, il torinese “Vox Viva”, il verbanese “La Piana”, l’Ensemble vocale novarese “Alterati in Chiave”, i “Polifonici delle Alpi” di Alpignano e gli spezzini del “Convitto Armonico”.

Nei“Negozi in Mostra”è possibile acquistare i biglietti della lotteria, al prezzo simbolico di due euro l’uno. L’estrazione dei premi avverrà in piazza San Giovanni alle 18,30 di domenica 23. I pittori esporranno le loro opere anche in una mostra collettiva sabato 22 e domenica 23 dalle 9 alle 18 nella ex sala consiliare di piazza San Giovanni. Il ricavato della lotteria sarà devoluto, oltre che a parziale sostegno del Festival, ai comitati cittadini di Croce Rossa, Auser e Caritas parrocchiale.