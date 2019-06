Yummy United alla Scuola Internazionale di Comics di Torino

Yummy United, l’unica società a vantare un Consiglio di Amministrazione composto da bambini, sarà ospite della Scuola Internazionale di Comics per un laboratorio esclusivo di fumetti questo venerdì 21 giugno, una lezione che vuole segnare l’inizio di una collaborazione a lungo termine tra la Scuola e la neonata azienda di Milano.

Yummy United produce il primo snack per bambini fatto con formaggio quark e promuove un nuovo modello di business, in cui il consumatore diventa parte attiva nella realizzazione del prodotto. È così che nasce, in primis, l’idea del Consiglio di Amministrazione dei bambini. Ogni tre mesi una dozzina di bambini vengono selezionati per vivere un’esperienza unica: partecipare - sotto forma di gioco - alla vera attività d’impresa. Nuovi gusti, grafica, packaging e comunicazione: tutto viene creato con l'aiuto dei bambini e lanciato sul mercato in base alle scelte del CdA dei bambini di Yummy United. Per questo Yummy United si propone come la sola ed unica compagnia globale gestita dai bambini.

Si tratta di una innovativa idea di marketing per cui il budget che di norma sarebbe dedicato alla classica pubblicità viene investito in contenuti educativi indirizzati al proprio consumatore finale, i bambini, e nella loro narrazione sui canali digitali. Come primo mercato, Yummy United sta introducendo in Italia questa nuova idea e il suo innovativo snack “Yummy”, una merenda fresca e naturale fatta con un solo principale ingrediente: il formaggio quark, caratterizzato dall’alto contenuto di proteine. Il sito produttivo si trova in Lettonia, sul Mar Baltico, e utilizza latte fresco proveniente da piccole aziende agricole lettoni.

Grazie alla collaborazione instaurata con il nuovo prestigioso partner di Torino, durante l’incontro di venerdì i ragazzi del Consiglio di Amministrazione di Yummy United proveranno a completare il loro progetto di storytelling “Lo Yeti in viaggio per l“Italia”. In questo laboratorio, ideato in esclusiva per il CdA dei bambini di Yummy United, saranno seguiti da un docente della Scuola internazionale di Comics di Torino specializzato in corsi di fumetto per bambini. Ogni partecipante elaborerà una tavola sia mediante tecniche tradizionali di disegno e colorazione, sia mediante supporti tecnologici all'avanguardia. Ogni tavola racconterà il viaggio in Italia dello Yeti - la mascotte dello snack “Yummy” - e ognuna entrerà a far parte di un’unica grande storia.

La trasferta di venerdì 21 giugno si inserisce all’interno del programma trimestrale dedicato al CdA dei bambini di Yummy United in Italia, in carica dal 7 aprile scorso. In questi mesi, i bambini hanno affrontato nei loro laboratori diversi temi, dai contenuti digitali allo storytelling, dal marketing al project management, dalla robotica all’arte visiva.

Ma quello del Consiglio di Amministrazione dei bambini è solo un esempio di come Yummy United investe nelle generazioni del futuro. Pensando ai bambini come ai leader di domani, l’azienda promuove e organizza iniziative educative per bambini tra gli 8 e i 13 anni rivolgendosi soprattutto alle materie creative, le nuove tecnologie e le cosiddette materie STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica). L’obiettivo è quello di creare una piattaforma di riferimento per fornire ai bambini stimoli nuovi e acquisire già ora conoscenze utili per le professioni del futuro.

Dopo il laboratorio di fumetto, la trasferta del CdA dei bambini di Yummy United di venerdì a Torino prosegue con la visita guidata al Museo Nazionale del Cinema “Come parla il film?”, per coronare l’intenso programma della giornata nell’ottica di migliorare la capacità di comprensione di un prodotto audiovisivo, di analisi di contenuti e linguaggi dei membri del CdA.