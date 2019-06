A Torino il via alla Maturità 2019: prova di italiano per 17.584 ragazzi [FOTO]

Al via la Maturità 2019, con la prima prova di italiano, per gli studenti di Torino e provincia. Quelli iscritti all'esame finale in Città Metropolitana sono 17.584, in crescita di circa 600 unità rispetto all'anno scolastico 2017/2018. Dei 17.584 studenti, 17.147 interni e 437 esterni. Il numero complessivo dei candidati torinesi raddoppia se si considerano gli studenti delle restanti sette province del Piemonte. A Torino e provincia le commissioni d'esame sono 427 per 853 classi coinvolte.