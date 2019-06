Tour a Venezia: tutte le informazioni per prenotarne uno con Very Viva Venice (e non solo)

Chi sia alla ricerca di un tour a Venezia non ha, oggi, che l’imbarazzo della scelta: tantissimi sono infatti i tour operator che operano in città e che hanno in catalogo percorsi e itinerari tematici pensati letteralmente per qualsiasi tipo di turista. La città, del resto, non ha mai visto diminuire il flusso di visitatori che arrivano incantati dal fascino dei canali, dall’interesse storico e culturale di molti dei suoi edifici e dalla possibilità, allo stesso tempo, di vivere una delle movide più giovani e dinamiche della zona, senza contare le tante specialità culinarie che si possono assaggiare e la lunga tradizione vinicola che attraggono soprattutto gli amanti del buon gusto. Soprattutto se non si ha molto tempo a disposizione, così, e si vuole essere sicuri di sfruttare al meglio la propria permanenza in città, affidarsi a degli esperti e a itinerari organizzati potrebbe essere la soluzione migliore per non perdersi nulla (o quasi).

Come scegliere guide e operatori per il proprio tour a Venezia

Va da sé, però, che scegliere l’operatore giusto è un passo fondamentale per riuscire a godersi pienamente il proprio tour a Venezia. Affidarsi solo a tour operator e guide ufficiali, che possibilmente abbiano anni di attività alle spalle e che godano di un buon nome nel settore potrebbero essere dei buoni punti di partenza. Ci sono altri fattori, però, che è essenziale considerare.

La natura del tour offerto, per esempio: la concorrenza, infatti, ha fatto sì che i diversi soggetti che oggi organizzano tour di Venezia abbiano diversificato profondamente, nel tempo, la loro offerta in modo da risultare d’appeal a categorie differenti di turisti. Va da sé del resto che una cosa è un weekend di coppia - durante il quale si potrebbe voler scoprire il lato più romantico della città e un giro in gondola potrebbe essere, in questo senso, la soluzione ideale - e un’altra, completamente diversa, è un viaggio d’istruzione o alla scoperta dei capolavori dell’arte di cui Venezia è piena, come molte città italiane. La buona notizie è che le alternative, in entrambi i casi e anche se si visiti Venezia per lavoro o perché affascinati dalla Laguna per esempio, sono tante e tutte davvero interessanti.

Anche le condizioni con cui vengono proposti tour e itinerari organizzati, però, possono fare la differenza. Un turista dell’ultima ora, infatti, potrebbe essere alla ricerca semplicemente del prezzo più conveniente o di un modo per saltare file e tempi di attesa. Chi ami programmare nei minimi dettagli i suoi viaggi, invece, potrebbe apprezzare soprattutto il piano preciso e dettagliato di un tour organizzato. Soprattutto nel secondo caso, così, potrebbe essere utile accertarsi che nella durata indicata dell’itinerario siano compresi, per esempio, i tempi di spostamento o che, soprattutto se molto articolato e diviso tra più siti diversi, questo includa nel prezzo anche il costo dei diversi biglietti. Qualcuno potrebbe apprezzare, infine, la possibilità di prenotare direttamente online e senza dover pagare in cash o la disponibilità di guide che possano rendere più consapevole e istruito il proprio tour di Venezia.