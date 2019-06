"Una vita libera tra i monti", al museo Tazzetti la storia per immagini di Carlo Virando

Quest’anno il Museo A. Tazzetti di Usseglio ha voluto, tra le altre iniziative promosse sul territorio, valorizzare la figura di un valente alpinista, Carlo Virando, con una mostra di sue fotografie, curata da Emanuela Lavezzo e Marino Periotto. E’ un’occasione per prendere visione della selezione di stampe contemporanee ottenute dalla digitalizzazione delle lastre e delle stampe fotografiche provenienti dal fondo fotografico Virando, accuratamente conservato dalla famiglia, e riprodotte in mostra da ABF Atelier per i Beni Fotografici. Tale selezione è costituita da una trentina di fotografie realizzate da Virando durante le sue ascensioni, tra il 1908 e il 1935, per la maggior parte nelle Valli di Lanzo, le quali offrono un interessante spaccato sull’alpinismo della prima metà del Novecento. Per la sezione “Arte in Quota”, altre 15 fotografie sono esposte nei rifugi “Ernesto Tazzetti” e Luigi Cibrario”.