Montanari: "Il Motovelodromo non sarà un centro commerciale: ho paura però che resti nel degrado"

Nelle scorse settimana la giunta ha approvato una delibera per la gestione della struttura monumentale dedicata a Fausto Coppi, con base d'asta a 250mila euro, di un diritto di superficie di 99 anni. Da più parti - a cominciare dal M5S - erano state sollevate critiche che questa asta pubblica, così come concepita, potesse trasformare gli spazi progettati quasi un secolo fa dall’architetto Vittorio Eugenio Ballatore di Rosana nell'ennessimo centro commerciale.

"Noi non abbiamo intenzione di trasformare il Motovelodromo in un centro commerciale". Il vicesindaco Guido Montanari spegne così sul nascere i dubbi sollevati dalla minoranza, ma anche dalla maggioranza, sul futuro dell'impianto sportivo di corso Casale.

Preoccupazioni accolte dal vicesindaco Montanari, che nel documento ha inserito un emendamento che fissa ad un massimo di 250 metri l'area dedicata all'attività commerciale, così come prevede il piano regolatore. L'assessore all'urbanistica, oggi in commissione, ha poi aggiunto che il diritto di superficie poteva essere ridotto "a 90 anni. Deve essere decisamente superiore a 30 per giustificare l'investimento di un privato".

Risposte che non hanno convinto né la minoranza, né il M5S che per la seconda volta ha stoppato nuovamente l'atto per il passaggio in consiglio comunale.