Il mouse da gaming: l’accessorio che non può mancare ad un videogiocatore

Il mondo del gaming, soprattutto negli ultimi anni, si è evoluto fino a diventare a tutti gli effetti una professione che promette non solo divertimento ma anche guadagni e fama. Dai campionati professionali dei titoli più famosi, che garantiscono anche vincite milionarie, agli eSports che nel prossimo futuro potremmo vedere addirittura alle olimpiadi, la sensazione è che questo mondo ormai si sia evoluto lungo una direttrice del tutto nuova e che poco ha a che fare con i primi nerd che si sfidavano a Pac-Man nel lontano 1980. Un buon gamer oggi cura ogni aspetto del proprio computer nei minimi particolari; sfrutta ogni piccolo accorgimento per aumentare le prestazioni del proprio pc come se fosse una vettura da Formula 1. Il mouse da gaming rappresenta una parte importante per un videogiocatore soprattutto nei titoli più dinamici che necessitano precisione e velocità.

Rapporto qualità/prezzo

Acquistare un buon mouse da gaming non è affatto semplice e bisogna considerare diversi fattori e parametri prima di avventurarsi nell’acquisto di un prodotto che, magari, non risponde alle nostre esigenze. Il primo aspetto da considerare è il rapporto qualità/prezzo. Non è detto che il migliore mouse per le proprie esigenze sia quello più costoso, ma di certo la qualità costruttiva ed il prezzo viaggiano in parallelo. Per chi si stesse chiedendo del perché comprare un mouse gaming quando si può fare lo stesso lavoro con un semplice mouse la risposta è presto servita: le funzionalità, la precisione, l’ergonomia e la velocità di un mouse da gaming sono studiate appositamente per garantire la migliore esperienza di gioco con un’impugnatura naturale, tasti aggiuntivi e dinamiche di funzionamento ad alta precisione.

DPI e velocità

La precisione è un aspetto importante del mouse così come la velocità. Quest’ultima viene misurata in DPI e più alto sarà il valore maggiore sarà la velocità di movimento del mouse, ma non è detto che un mouse con un DPI maggiore sia quello adatto alle proprie esigenze. Difatti la velocità del mouse è un aspetto abbastanza soggettivo o che è correlato alla diversa tipologia di gioco per cui per un titolo Fps potrebbe essere necessario avere un maggiore velocità, ad esempio, mentre per uno strategico si potrebbe optare per un mouse meno frenetico.

Ergonomia

L’ergonomia è uno degli aspetti più importanti per un mouse e ogni modello può adattarsi alla mano di ognuno in modo diverso. Le tipologie di impugnature sono solitamente suddivise in tre macro gruppi che identificano i tipi di impugnature generalmente più usate. Spesso si utilizza il mouse per diverse ore per cui diventa importante che il polso o la mano siano in una posizione comoda e confortevole capace di farci lavorare o giocare a lungo senza problemi.

Laser o ottico

La tecnologia per tracciare il movimento del mouse può essere laser o ottica. Il modello di mouse ottico è la classica periferica dei nostri pc di casa, per capirci. Questa tecnologia utilizza un led capace di percepire il movimento del mouse sulla superfice e comunicarlo alla macchina. Il modello a laser è sicuramente più preciso e può essere utilizzato su una quantità maggiore di superfici anche se la diffusione è decisamente a vantaggio della tecnologia a led che oltre ad essere funzionale e decisamente più competitiva in termini di costi.

Peso e risposta

Il peso rappresenta un aspetto da non trascurare: molti gamers aggiungono o tolgono peso ai propri mouse per meglio bilanciarli e renderli maggiormente efficienti. Alcuni modelli di mouse da gaming includono nell’imballaggio pesi necessari ad un giusto bilanciamento. Infine c’è da tenere presente la velocità di comunicazione tra il computer e la periferica. Un mouse USB solitamente ha già una velocità di comunicazione molto alta ed il ritardo è pressoché impercettibile. I Mouse wireless, invece, hanno dei parametri espressi in frequenza o millisecondi che indicano il tempo di risposta.