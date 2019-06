Gran finale di Lunathica 2019 a Ciriè tra musica, giocoleria, body percussion e nouveau cirque

Festival diffuso di teatro di strada Lunathica diretto da Cristiano Falcomer giunge alle battute conclusive con il gran finale che come di consueto di tiene nella città di Ciriè nei giorni 27, 28 e 29 giugno.

Giovedì 27 giugno in Piazza D’Oria si tiene un momento rituale, il Premio Gianni Damiano un concorso per giovani artisti di strada, circo, teatro ragazzi e performer, singoli o in gruppo. Non ci sono limitazioni di genere, purché adatto ad un pubblico di bambini. Al termine delle performance è previsto il “cappello” che sarà equamente suddiviso tra tutti i gruppi. “Nato nel 2009, il concorso è dedicato a Gianni Damiano, tecnico de I Lunatici, scomparso quello stesso anno. Gianni – ricorda Cristiano Falcomer, direttore artistico di Lunathica - è stato un amico e collaboratore prezioso, con la sua professionalità e le sue qualità umane ha contribuito in modo determinante, non solo alla nascita di Lunathica, ma anche della compagnia Teatrale I Lunatici. Con lui desideriamo ricordare tutte le persone (tecnici, volontari, organizzatori) che, seppur nell’ombra, permettono la realizzazione e il buon svolgimento di manifestazioni di questo genere. Abbiamo ideato il Premio Gianni Damiano – conclude Falcomer - per premiare o meglio sostenere i nuovi progetti teatrali, per dare uno spazio di esibizione alla nuova generazione d’artisti con il pubblico numeroso e preparato di LUNATHICA. Uno spazio in cui l’artista può sperimentare il nuovo spettacolo o anche solo un estratto”. Oggi il concorso accoglie richieste da tutta Italia e dall’estero, in molte edizioni hanno vinto compagnie straniere. Partecipano al Premio sei compagnie, che si esibiranno con un estratto dei rispettivi lavori. Il gruppo vincitore sarà programmato nella prossima edizione del Festival con un lavoro più compiuto e articolato. In scena vedremo: la trapezista Agostina Recinella, la giocoleria della Compagnie Little Garden, le bolle di sapone del clown Giacomino Pinolo, la danza acrobatica di Mariam Sallam, il teatro comico di Filippo Brunetti, l’acrobatica del Colectivo Diagonal. La serata sarà condotta da Lorenzo Baronchelli, attore e performer, maestro dell’arte di strada, organizzatore di diverse manifestazioni e di consolidata esperienza di formatore e regista.

Venerdì 28 sarà protagonista la Compagnie POC con lo spettacolo intitolato BPM che fonde giocoleria, musica dal vivo e “body percussion” ossia l’arte di suonare musica percuotendo il corpo. Tra teatro musicale, coreografia sonora e laboratorio ritmico all'aria aperta, BPM ci regala il tempo di uno spartito musicale “giocolato”, in una ricerca musicale e umana in cui la musica viene guardata e si ascolta il movimento. I musicisti trasformano i loro oggetti e i loro corpi in strumenti musicali, le palline e i rimbalzi in note, le vibrazioni in ritmi, le traiettorie in rulli di tamburo e le cadute in silenzi. BPM è un concerto senza tempo per 2 giocolieri e “body-percussionisti” e 1 musicista polistrumentista (tastiere, basso, melodica, MAO...). 3 musicisti amanti del ritmo che si destreggiano dall’Indian Rap al minimalismo di Steve Reich, passando per il funk e la musica elettronica. Un viaggio visivo e sonoro in cui la complicità dei musicisti ha la precedenza sulla performance, dove il fallimento e le cadute hanno la stessa importanza del virtuosismo.

Sabato 29 alle 21.30 in Piazza D’Oria è la volta del gruppo Vaiven Circo protagonista di Do Not Disturb!, uno spettacolo che ci riporta all'inizio del XX secolo, durante una giornata di lavoro in una fabbrica. A quattro personaggi viene chiesto di costruire una macchina, una ruota di 2,5 metri, senza alcuna istruzione e senza nemmeno sapere come sia fatta la macchina. I quattro avvicinano i vari elementi componenti la struttura, li assemblano, li smontano, li ricombinano nuovamente dando vita a nuove forme in un gioco di equilibri e bilanciamenti continuo; ogni nuova combinazione muta il punto di vista e dà forma a nuove seducenti immagini. La mancanza di istruzioni li porta a creare forme bizzarre e dar vita a situazioni surreali, divertenti, eccitanti e rischiose durante l'esibizione. Ogni composizione è il pretesto per compiere figure acrobatiche o lanciarsi in movimenti di danza contemporanea. Uno spettacolo poetico ad elevato tasso di energia che unisce danza, acrobazie e teatro fisico ad esibizioni di circo contemporaneo.

Vaivén Circo è una compagnia spagnola di circo contemporaneo alla costante ricerca di nuove forme espressive derivanti dalla fusione dei linguaggi del circo, della danza e del teatro fisico con l'idea di raggiungere un livello tecnico sempre più alto, e l’obiettivo di raccontare delle storie. La compagnia è in tournée in tutta Europa e sta per fare la sua premiere negli Stati Uniti presso il BAM. Do Not Disturb! è stato portato in scena fino ad ore più di 500 volte. La compagnia è stata fondata dal clown Miguel Ángel Moreno (Bolo) vincitore nel 2016 del Premio Nacional de Circo , prestigioso riconoscimento attribuito annualmente dal Ministero della Cultura ad artisti che si sono contraddistinti nel rinnovamento dell’arte circense.

Eventi collaterali: Laboratori per Bambini e Festa finale di Lunathica

Lunathica consolida il suo legame con il territorio tessendo una rete di collaborazioni con le realtà locali. L’obiettivo è favorire occasioni di aggregazione per il pubblico anche nel momento successivo allo spetta-colo centrale e creare un leggero clima di festa.

Sabato 29 giugno il focus si sposta su Area Remmert. Qui a partire dalle ore 16.00 si svolgerà un laboratorio di giocoleria per bambini a cura di Atlas Circus, gruppo di giovani artisti delle Valli di Lanzo accomunati dalla passione per le arti circensi.

Atlas Circus è un collettivo di ragazzi che lavorano e studiano, ma tutti accomunati dalla passione per la giocoleria. Creatosi nel 2016 nelle Valli di Lanzo, Atlas Circus oggi vanta esperienza nel campo dello spettacolo e dell’intrattenimento legato all’arte circense. Il collettivo si occupa di animazione per feste ed eventi di ogni tipo, di spettacoli di piazza e di strada, di spettacoli di fuoco ed organizza corsi e workshop per diffondere il più possibile quest’arte.

Dalle 23.00 di sabato presso lo Spazio Remmert prende il via la Grande Festa finale di Lunathica 2019 con il cabaret circense del collettivo Atlas Circus, gruppo di artisti delle Valli di Lanzo specializzati nei giochi di fuoco, giocoleria, manipolazione di oggetti e animazione per eventi.

Gli spettacoli sono a ingresso libero. E in caso di maltempo si tengono presso lo Spazio Remmert