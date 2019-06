Comuni Ricicloni 2019: Torino premiata come eccellenza italiana nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

La Città di Torino è stata premiata questa mattina come eccellenza Italian nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

Nel 2018 in Italia state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio: un quantitativo di barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure pari al peso di 13 portaerei Cavour, la nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, con il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese pari al 78,6% dell’immesso al consumo, che è stato reso possibile anche grazie all’impegno di Comuni virtuosi come Torino, eccellenza italiana nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.