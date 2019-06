salviamolascuoletta: cittadini, Circoscrizioni e politica si mobilitano per la Principe Vittorio Emanuele

"#salviamolascuoletta". È questo l'hastag della mobilitazione lanciato da Borgo Filadelfia per salvare la scuola Principe Vittorio Emanuele di corso Unione Sovietica 170, che la giunta Appendino ha deciso di vendere. La pagina Facebook "Borgo Filadelfia e non solo" ha lanciato un appello a "quanti tra bambini, genitori, insegnanti, collaboratori sono passati da lì, affinché si mettano in contatto con la scuola per far sentire la nostra voce in Comune".