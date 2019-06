La frutta piemontese chiede aiuto: "Un osservatorio sui prezzi, la filiera e la legalità" [VIDEO]

Un osservatorio sul pianeta frutta, con un occhio di riguardo per i prezzi, le dinamiche della filiera e la legalità, tra agromafie e caporalato. Sono alcune delle proposte che oggi Coldiretti Piemonte ha avanzato alle istituzioni in occasione del convegno "Frutta e legalità", organizzato in un elegante hotel del centro di Torino.

E che hanno raccolto l'appoggio del neo governatore del Piemonte, Alberto Cirio. "L'agricoltura esige rispetto come chiunque altro che lavori. Chi lavora va pagato e per l'agricoltura questo deve avvenire con il giusto riconoscimento del prodotto, tutelando le eccellenze", ha detto il presidente regionale. "È una battaglia che va oltre i confini nazionali. Ora fortunatamente l'Europa ha cominciato ad aprire gli occhi, per esempio sul riso che veniva importato a dazio zero. Su questo fronte da europarlamentare mi sono impegnato molto e sono contento che adesso si vedano i risultati".

Centrale, poi, il rispetto delle regole e delle leggi. "Il tema della legalità - ha detto Cirio - deve abbinarsi alla frutta, ma vale per qualunque altro tema. Dovremmo farci una domanda più che altro sulla reale diffusione della cultura della legalità. Anche per questo c'è un progetto per rafforzare l'abbinamento tra il concetto di frutta e legalità nelle scuole e speriamo che funzioni".