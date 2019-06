 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE: Sarà un’estate insolita, la vostra, composta da minuti tasselli di euforia e spossatezza, tentennamenti e convinzioni, diversivi e faccende da sbrigare, spostamenti e impedimenti, in un marasma di contrastanti emozioni… Mitigate la tendenza a intervenire in ciò che non vi riguarda: la disponibilità potrebbe venir scambiata per invadenza con tanto di delusione finale… Soldini da spendere per un aggeggio che si guasta o per un omaggio.

TORO: Siete in una fase di attesa quasi aspettaste dalla taccagna sorte un cenno per migliorare o troncare ciò che ha fatto o fa ansimare e, grazie ad un appoggio, un consiglio, un colloquio, riuscirete a mandare in porto un progetto o realizzare un vecchio sogno. Toglietevi altresì uno sfizio, mandate a quel paese chi ha mille pretese, soprassedete sull’altrui stoltezza e concedetevi un week end rilassante senza peccare di golosità per poi bisticciare con l’ago della bilancia.