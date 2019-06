Servizi educativi Comune Torino, polemica sulla mozione M5S. Di Martino rassicura: "Coinvolgeremo parti sociali per la riforma"

Un atto fortemente criticato dalle organizzazioni sindacali, ascoltate questa mattina in Commissione Consiliare, ma anche da una parte della maggioranza e minoranza, nelle vesti dell'esponente pentastellata Daniela Albano e della capogruppo di Torino in Comune - La Sinistra Eleonora Artesio.

È polemica sulla mozione di indirizzo per la riforma dei servizi educativi comunali, a prima firma delle consigliere del M5S Barbara Azzarà e Marina Pollicino, che lunedì andrà in consiglio comunale per l'approvazione.

Il timore comune delle organizzazioni sindacali è che l'atto dei grillini apra ad un'esternalizzazione nella gestione degli asili e materne, attualmente in house al Comune, a favore dunque dei privati. In maniera unitaria Cub, Cgil, Cisl, Uil, Cobas, CSA e Anief hanno chiesto il ritiro o la sospensione del documento, per presentare degli emendamenti. "In caso contrario - hanno aggiunto i sindacati - la nostra battaglia inizia oggi". Una richiesta che non è stata accolta, liberando l'atto per l'approvazione della Sala Rossa.