Trentesima assemblea Nova Coop: orgogliosi di essere cooperativa leader di pensiero e azione

All’assemblea generale hanno partecipato 219 Soci delegati, eletti nel corso delle 48 assemblee separate che si sono svolte in Piemonte e in alcune località della Lombardia occidentale nelle scorse settimane. I lavori sono stati aperti dalla relazione del Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive e hanno ricevuto i contributi del Presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti e del Presidente di Coop Italia Marco Pedroni. Presente anche il Presidente di Associazione Nazionale Cooperative di Consumo – Coop Luca Bernareggi.

Le vendite del 2018 sono state generate per 986 milioni dalla rete di supermercati e ipermercati, con una lieve diminuzione degli scontrini battuti sull’anno passato compensata dall’aumento del valore della spesa media (ipermercati +1,1% supermercati +2,4%), per circa 69 milioni dalle stazioni a marchio Enercoop di Pinerolo, Biella, Cuneo e Vercelli grazie all’erogazione di 52 milioni di litri a 2,3 milioni di clienti, con un incremento degli acquirenti in omogeneo del 9,3% sull’anno precedente. Nuovo apprezzamento anche per Fiorfood, il concept store di Nova Coop situato a Torino in Galleria San Federico, che ha chiuso il terzo anno completo di attività con un fatturato di 5,5 milioni di euro (+5,13% sul 2017) e un’incidenza della vendita tradizionale in leggero aumento rispetto al comparto ristorazione, rispettivamente al 56% e 44%.