Tenta la rapina nella macelleria di corso Vercelli dove lavorava: arrestato 42enne marocchino

Era conosciuto dal proprietario e nell’ultimo periodo stava effettuando dei piccoli lavoretti presso la sua macelleria in corso Vercelli.

Si occupava principalmente di caricare e scaricare la merce. Spesso si mostrava scontroso e molesto con la clientela, e per questo motivo, il titolare aveva deciso di non ricorrere più al suo aiuto. L’uomo, un cittadino marocchino di 42 anni, non ha accettato questa scelta ed ha iniziato a minacciare il commerciante.

Nella tarda serata di sabato, il proprietario si trovata nel retro del locale quando ha sentito un forte rumore. Il 42enne era entrato e stava portando via l’incasso, ma una volta scoperto, per garantirsi la fuga, lanciava contro il titolare la parte anteriore del registratore di cassa. Quest’ultimo schivava il lancio e i due si strattonavano a vicenda prima dell’arrivo della Polizia.

Nei giorni precedenti l’uomo aveva minacciato con relative richieste di denaro anche il papà del macellaio, titolare di un’altra attività commerciale, che per paura gli aveva consegnato 70 euro. Gli agenti del Commissariato “Barriera Milano” hanno arrestato lo straniero per i reati di tentata rapina ed estorsione.

Al quarantaduenne è stato notificato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.