Fratoianni: "Sentire Conte paragonare vicenda Sea Watch3 agli assassini della Thyssen mi ha fatto arrabbiare"

“Quando ho sentito questa cosa del premier Conte e del paragone tra la comandante Carola e i manager tedeschi colpevoli della strage alla ThyssenKrupp di Torino ancora liberi mi ha fatto davvero arrabbiare “. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana dai microfoni dì RaiNews nel corso della trasmissione Studio24.

“Ci sono agli atti - prosegue l’esponente della sinistra - molte mie interrogazioni parlamentari al precedente governo su questa vicenda, e proprio la prima interrogazione a questo governo nel maggio 2018 è sulla Thyssen. Ma pensare che questa vicenda non ancora risolta possa essere agitata come moneta di scambio dovrebbe far vergognare Conte. A parte il fatto che paragonare persone condannate per una strage immonda alla comandante della Sea Watch3 il cui processo non è neanche iniziato crea sconcerto per la preparazione giuridica del premier.”

“E poi avere finalmente l’esecuzione della pena per quei manager assassini dovrebbe essere uno dei compiti di questo governo, a prescindere, e dovrebbe impegnarsi senza sosta e in modo efficace. Altro che tirarlo fuori ora - conclude Fratoianni - come un baratto, ma stiamo scherzando.? Dovrebbe vergognarsi “