Furia (Pd) su insediamento del nuovo Consiglio regionale del Piemonte

Oggi si è insediato il nuovo Consiglio Regionale. Auguro buon lavoro al Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio e a tutte le assessore e assessori. La destra eredita certo una situazione difficile, ma meno difficile di come la lasciò il leghista Cota 5 anni fa.

Il bilancio è in ordine, la spesa non è più fuori controllo, le riforme difficili in larga misura portate a termine, gli investimenti in infrastrutture e sanità ripartiti. La Regione governata da Chiamparino e dalla sua Giunta ha affrontato i momenti più duri e consegna a Cirio un'eredità che non deve essere dispersa.

Uno speciale in bocca al lupo ai Consiglieri del PD e della coalizione di centrosinistra: il Piemonte merita un'opposizione attenta, utile, propositiva e determinata. Auguro inoltre in bocca al lupo alla presidenza del Consiglio Regionale, in particolare al vicepresidente Mauro Salizzoni, votato compattamente da tutta la minoranza in Consiglio Regionale.

Una bella prova di unità, che segue le polemiche dei giorni scorsi e che dimostra che il nostro partito democratico, con i suoi alleati, quando sa trovare le sintesi, può portare a casa i risultati a testa alta.