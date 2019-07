La solidarietà delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU per gli operatori dei servizi sociali della Circoscrizione 8

Chiediamo che la politica affronti e decida come sostenere la qualità dei propri servizi e non deleghi ai colleghi l'immane sforzo di contenere i bisogni dei cittadini. La continua riduzione del personale costringe gli operatori, che da sempre intervengono, ascoltano e da veri professionisti sono vicini ai cittadini e alle famiglie, a lavorare in termini emergenziali e raramente preventivi, non facilitando un'erogazione ai cittadini dei giusti servizi. Riteniamo inoltre che servizi così delicati, di primo impatto con la cittadinanza debbano essere protetti e tutelati con azioni di supporto e aiuto

In merito alla protezione degli operatori riteniamo indispensabile che l'Amministrazione metta in atto azioni di coordinamento con la forza pubblica e gli uffici legali del Comune, al fine di agire e tutelare gli operatori sociali soprattutto nelle situazioni ad alta intensità di rischio.