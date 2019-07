Borsa: Juve l'unica blue chip piemontese che ha chiuso in rosso il mese di giugno

“Solo una delle otto blue chip piemontesi ha finito giugno in ribasso rispetto al 31 maggio. Unica big del listino subalpino a chiudere in rosso l'ultimo mese borsistico, caratterizzato dall'incremento del 7,2% dell'indice Ftse Mib è stata la Juventus, la cui azione ha avuto il prezzo finale di 1,478 euro, inferiore del 3,5% a quello del 31 maggio. L'ingaggio di Sarri non ha convinto gli investitori, che avevano puntato su Guardiola. I campi di gioco diranno se hanno hanno sbagliato a vendere”.

Incomincia così la rubrica dedicata alle quotate piemontesi pubblicata oggi, 30 giugno, come ogni domenica, dal Corriere Torino, edizione locale del Corriere della Sera.

E' possibile leggere la notizia integrale collegandosi al sito ENORDOVEST di Rodolfo Bosio a questo link.