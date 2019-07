Mercoledì 3 luglio, presso l'Ordine dei Medici di corso Francia 8, settimo appuntamento con la rassegna "Il mondo che verrà (e quello che c'è già)".

Un evento organizzato in collaborazione con International Help Onlus Stili di vita sostenibili per affrontare la sfida ambientale con la partecipazione di Giuseppe Gamba (Kyoito Club) e Andrea Poggio, responsabile nazionale mobilità e stili di vita