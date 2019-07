Al Castello di Moncalieri "Lo spazio dell'anima" con la Compagnia EgriBiancoDanza

Domenica 7 luglio 2019 alle ore 18, nell’ambito della Rassegna I Palchi Reali, appuntamento al Castello di Moncalieri, Giardino delle Rose, con lo spettacolo "LO SPAZIO DELL’ANIMA" della Compagnia EgriBiancoDanza, con la coreografia di Raphael Bianco.

Questa performance è un percorso inteso non solo come percorso fisico ma esistenziale, un’ulteriore prospettiva e percezione degli spazi. Uno spettacolo multidisciplinare, permeato di contemporaneità nel segno dell’ibridazione dei linguaggi, costruito su diversi piani logistici e allegorici. Un viaggio dell’anima dove a connotarne la progressione verso la purezza è proprio la mutevolezza dello spazio che ne diventa rappresentazione speculare. Un’installazione coreografica modulabile e mutevole a seconda dello spazio in cui si svolge e dove emerge una forte componente di percezione del pubblico, data la vicinanza con i danzatori.

Durante lo spettacolo sarà possibile partecipare anche in modo attivo scattando una foto con i danzatori e postandola su Instagram usando #stradeinballoGrose #palchireali #piemontedalvivo

Lo spettacolo è ospitato dalla Città di Moncalieri al Giardino delle Rose: “Siamo ben lieti di ospitare questa performance della Compagnia EgriBiancoDanza, che ormai da anni propone i suoi spettacoli al Castello, nella Cavallerizza – dichiara soddisfatta Laura Pompeo, assessore alla Cultura di Moncalieri – Il Giardino delle Rose, dal primo giugno aperto ogni weekend grazie a un fitto cartellone di eventi di qualità, si aggiunge così alle location cittadine nelle quali Egri è gradito ospite. Come le Fonderie Teatrali Limone e il Teatro Matteotti, con il cartellone ’I Punti Danza’. Grazie a questa collaborazione Moncalieri sta diventando un punto di riferimento per progetti di ampio respiro, proposte teatrali e focus tematici che coinvolgeranno anche le scuole”.

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Maitre de ballet: Vincenzo Galano

Sound concept: Diego Mingolla

Musiche: Franz Schubert

Danzatori: Elisa Bertoli, Simona Bogino, Maela Boltri, Vincenzo Criniti, Lara Di Nallo, Vanessa Franke, Cristian Magurano, Alessandro Romano

Costumi: Salewa

Info:

Biglietti adulti € 5,00 bambini € 2,00

palchireali@piemontedalvivo.it + 39 011 4323592