Porte Aperte al tuo futuro: mercoledì 10 luglio l'Open Day del Sistema ITS

Estate e tempo di vacanze, ma anche di esami di maturità per migliaia di giovani studenti, di bilanci e progetti per il futuro. Il Sistema ITS piemontese unisce i diversi aspetti in un Open Day originale in cui chi desidera proseguire gli studi e scoprire l’offerta ITS potrà trascorrere un piacevole pomeriggio in compagnia di aziende, docenti, staff e studenti che presenteranno i corsi ITS con dimostrazioni e brevi laboratori.



Segmento dell’istruzione terziaria italiana, gli Istituti Tecnici Superiori in Piemonte sono organizzati in sette Fondazioni e propongono percorsi di alta specializzazione tecnica post diploma, rilasciando un titolo di studio di istruzione terziaria legalmente riconosciuto (V° Liv. EQF). Riferiti alle aree tecnologiche considerate prioritarie per la competitività e lo sviluppo economico del nostro paese, i corsi biennali nelle aree agroalimentare, aerospazio e meccatronica, ICT, tessile e abbigliamento, turismo e attività culturali, biotecnologie e nuove scienze della vita ed energia, rispondono alle reali esigenze del mondo del lavoro fornendo a studentesse e studenti un’ottima preparazione e la possibilità di mettersi alla prova già durante il periodo di studio grazie a una didattica esperienziale, a progetti reali, lo stage curriculare e una solida rete creata con i migliori centri di ricerca scientifica e tecnologica, le imprese e gli enti del territorio.



Mercoledì 10 luglio dalle ore 14.30 fino alle ore 20.00, le sette Fondazioni apriranno le porte di via Jacopo Durandi 10 a Torino a chiunque sia interessato, per trascorrere insieme una giornata alla scoperta della realtà ITS. Dopo l’accredito, tutti i partecipanti potranno visitare il campus ITS e partecipare alla prima presentazione prevista alle ore 15.30 con replica alle ore 18.30. Al termine di ogni presentazione, sarà possibile partecipare alle attività, ai progetti e alle simulazioni organizzate dalle singole Fondazioni, un modo nuovo e ricreativo per sperimentare le opportunità messe a disposizione degli studenti che scelgono di costruire il proprio futuro partendo dall’ITS.

Non mancheranno i momenti di condivisione e confronto con docenti, studenti e aziende in uno spazio conviviale con musica dal vivo e la birra realizzata dagli studenti del corso di Mastro Birraio.



La partecipazione all’ITS OPEN DAY è gratuita e aperta a tutti gli studenti interessati e le loro famiglie. Per prenotarsi è sufficiente iscriversi all’evento tramite il portale di Eventbrite al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-open-day-64417613817