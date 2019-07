Avigliana, nomadi fermate dalla Polizia a bordo treno sprovviste di biglietto

Questa mattina gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Bussoleno sono intervenuti su un treno regionale partito da Torino Porta Nuova e diretto a Susa, a seguito di segnalazione di allarme tramite il NUE 112 proveniente da un passeggero.

Mentre il treno stava giungendo nella Stazione di Avigliana, gli Agenti di pattuglia automontata lungo linea, giungevano sul posto immediatamente e fermavano a bordo treno tre giovani viaggiatrici straniere che, sprovviste di biglietto, poco prima avevano spintonato la Capo Treno impegnata nella controlleria, inveendo contro di lei e sostenendo che avesse loro sottratto dei documenti romeni.

La stessa si metteva al riparo in una ritirata, in attesa dell’intervento della Polizia. La Polfer ha richiesto l’intervento sul posto del 118 per le cure del caso alla Capo Treno. I viaggiatori regolari a bordo treno sono stati invece trasbordati su altri convogli diretti a Susa per proseguire il viaggio.

Ancora in atto l’attività di Polizia Giudiziaria a cura del personale del Posto Polizia Ferroviaria di Bussoleno e della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale per il deferimento all’Autorità Giudiziaria delle tre giovani, residenti nel Campo nomadi di Via Germagnano a Torino.