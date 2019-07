Ristorazione, boom a Alessandria e Torino in Piemonte settore con 11.000 imprese

La ristorazione. Ecco un'attività in crescita anche in Piemonte. Vuoi perché si pranza e si cena “fuori” molto più che in passato (pure per necessità, dato il crescente numero di persone che, lavorando, non possono tornare a casa), vuoi perché la buona cucina è diventata un must, un piacere sempre più diffuso); sta di fatto che le imprese della ristorazione in regione sono aumentate del 18,4% negli ultimi otto anni, superando quota 10.000 (per la precisione, al 30 marzo scorso sono risultate 10.622, quindi 1.651 più che alla stessa data del 2011).

