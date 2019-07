Nichelino, da luglio a Mondojuve un’estate di eventi gratuiti aperti a tutti

A Mondojuve Shopping Village continuano gli eventi gratuiti aperti a tutti: dal 13 al 21 luglio Mall For Sea, realizzato in collaborazione con l’Acquario di Genova, propone una serie di attività ludico-didattiche presso la Galleria Artemisia con giochi, laboratori, intrattenimento, pannelli informativi e un vero e proprio percorso di visita di fauna e flora per far conoscere il mondo marino ai bambini e alle famiglie.

Ritorna anche l’ultimo appuntamento prima dell’estate con il raduno di auto sportive “Midnight Meeting” in programma venerdì 19 luglio dalle ore 21 nel parcheggio antistante lo Shopping Village: l’imperdibile evento organizzato da Hardcore Drivers permetterà a tutti gli appassionati di auto sportive di ammirare da vicino oltre 1.500 vetture che hanno fatto la storia dei rally e le supercar più famose.

Mondojuve Shopping Village, il Parco Commerciale situato in Strada Debouchè tra i comuni di Nichelino e Vinovo in provincia di Torino, è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 9 alle 21, Bennet dalle ore 8:30 alle 21, la Food Court da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle 22 e da venerdì a domenica dalle ore 9 alle 23.

Per maggiori informazioni su tutte le promozioni in programma nel periodo dei saldi estivi è possibile consultare il sito ufficiale di Mondojuve Shopping Village: www.mondojuve.it