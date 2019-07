Ricca: "Domani dal Prefetto per superare il Suk: sinora dal Comune solo strategie inadeguate"

“Domani incontrerò il Prefetto di Torino per superare il Suk: fino ad oggi dal Comune ci sono state solo strategie inadeguate e dannose”. Così l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca alla vigilia del confronto con il Prefetto Claudio Palomba sulla sicurezza.

Uno dei temi centrali dell'incontro sarà il mercato di libero scambio. La giunta Appendino aveva disposto il trasferimento del suk da San Pietro in Vincoli e Canale Molassi in via Carcano dal 19 gennaio: un impegno rimasto sinora solo sulla carta.

Secondo Ricca si tratta di "una realtà fuori controllo che porta degrado, insicurezza e rischia di essere porto franco per merci di dubbia provenienza". Per l'assessore regionale alla sicurezza "si deve arrivare in tempi brevi a un superamento del Suk e alla restituzione di quell’area ai cittadini".

"Fino a oggi - continua - le iniziative messe in atto dall’amministrazione del Comune di Torino sono state in parte insufficienti e in parte dannose. L’idea di dare in gestione questo mercato abusivo a delle associazioni non ha risolto il problema ma ha anzi legittimato una realtà che non andava legittimata ma superata".