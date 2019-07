Ad agosto torna TODAYS, a Torino 21 artisti internazionali: apre il folk di Beirut

Beirut, Hozier, Jarvis Cocker, Johnny Marr (The Smiths), Low, Adam Naas, Interstellar, Chanca Via Chircuito. Sono questi alcuni dei 21 artisti internazionali - di cui 19 per la prima volta a Torino - del TODAYS Festival, che dal 23 al 25 agosto torna in diversi parti della città, dal Parco Urbano Aurelio Peccei all'Incet e sPAZIO211.

In attesa della quinta edizione, venerdì 12 luglio presso CNH Industrial Village ci sarà l'anteprima ufficiale "The home of innovation" con GOLD PANDA, uno dei più importanti musicisti e produttori elettronici.

Ad inaugurare il 23 agosto il TODAYS, presso lo sPAZIO211, il chamber-folk-pop dei Beirut di Zach Condon. A partire da mezzanotte nell'ex Incet opening party con i sudamericani Chanca Via Chircuito e Dengue Dengue Dengue, seguiti dal voodo-techno di Bufiman e Wolf Muller: le ultime note sono affidate ai vinili di Interstellar Funk.

Il 24 agosto sul palco dello sPAZIO211 salirà Hozier, con la sua voce gospel indie, mentre l'ultimo giorno sarà la volta di Johnny Marr cofondatore degli Smiths. A chiudere il festival il compositore e musicista berlinese Nils Frahm.