Non solo San Giovanni, a Torino arriva la Champions League dei droni: si corre sugli argini dei Murazzi

A Torino il 12 e 13 luglio, per la prima volta in Italia, arriva la " Drone Champions League ". Un appuntamento che arriva a meno di un mese da San Giovanni, dove oltre 300 droni hanno dato vita allo spettacolo del santo patrono. "Otto team - spiega Mike Hoehsl , Chief Operating della kermesse - composti da persone provenienti da 20 Paesi nel mondo correranno con i loro droni LED-lit, che raggiungono i 160 chilometri orari, su una pista appositamente costruita sugli argini dei Murazzi del Po". "È una location storica sulle rive del fiume: Torino è una bellissima città" ha concluso.

Durante la due giorni verrà inoltre allestito il Drone Village su corso Cairoli, dove le famiglie e gli appassionati potranno incontrare i piloti, girare tra i truck di street food e far volare i droni: il 13 luglio i bimbi potranno far alzare nei cieli dei mini-dispositivi sulla pista.

"Questo - ha commentato il Presidente della Camera di Commercio Torino Vincenzo Ilotte - è un settore rivoluzionario: noi vogliamo supportare il territorio in questa sperimentazione e la città che punta sull'innovazione".

"Torino - ha aggiunto la sindaca Chiara Appendino - guarda al futuro, puntare sul tema innovazione e giovani per essere attrattivi". "Questo evento - ha proseguito - si posiziona in questo percorso"

Per qualificarsi alle gare reali i piloti si sfidano prima su circuiti virtuali. "Per la "Drone Race " -spiega l'assessore all'Innovazione Paola Pisano - è stato sviluppato un videogioco ambientato nella nostra città, che sarà utilizzato anche per le qualificazioni delle prossime gare". Accanto alla Muraglia Cinese e Champs-Elysées, ci si potrà sfidare anche sui Murazzi del Po.