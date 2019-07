BlueCar, anche Cirio si schiera: "Subito al lavoro per un tavolo. Ma in futuro vogliamo anticipare le crisi"

Anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha preso posizione sulla vicenda BlueCar e che proprio ieri è tornata sotto i riflettori con l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Bairo da parte del Gruppo Bolloré, che ha disdetto entro i termini previsti dal contratto l'affitto presso Pininfarina. Sono 47 i lavoratori che ora rischiano seriamente il posto di lavoro.

"Su BlueCar non ci sottraiamo - ha detto Cirio -: l'impegno rimane massimo e il lavoro per noi è la nostra priorità. Abbiamo appreso ieri della situazione, siamo al governo da 20 giorni. Immediatamente il mio assessore al lavoro ha convocato il tavolo e faremo anche qui la nostra parte, non soltanto garantendo gli ammortizzatori. Vogliamo infatti anticipare queste situazioni perché vogliamo riuscire a prevenire le crisi e perché vogliamo che il Piemonte sia più competitivo".



"Il lavoro - ha concluso Cirio - lo difendi e lo crei soltanto se sostieni le aziende. Questo vogliamo fare".