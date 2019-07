Temperature da sauna agli asili nido di via Fontanesi e Deledda, Magliano: "Intollerabile"

Temperature da sauna, quasi di 35° gradi, agli asili nido di via Fontanesi e via Deledda. La denuncia arriva dai genitori dei bimbi che frequentano gli istituti di Vanchiglia e Vanchiglietta, di cui si è fatto portavoce il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, che parla di "situazione intollerabile" e annuncia un'interpellanza sul tema.

Per Magliano "non tocca ai genitori - come invece sta accadendo - portare da casa i ventilatori, per rendere più respirabile l'aria degli spazi didattici". Il capogruppo dei Moderati si chiede se "l'Amministrazione è al corrente della situazione", annunciando di presentare un'interpellanza in Sala Rossa.

"Detto questo, che queste cose accadano è vergognoso. Basterebbe molto meno per chiedere le dimissioni di chi oggi ha, in Giunta, queste deleghe", conclude l'esponente della minoranza.