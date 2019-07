Vanchiglia, in Piazza Santa Giulia spunta un “paninaro”

Vanchiglia cuore pulsante della vita notturna torinese continua a vivere anche tutte le sue contraddizioni: nella serata di giovedì, infatti, in Piazza Santa Giulia è comparso un chiosco per la vendita di panini, la cui licenza è tutta da verificare.

Immediate le reazioni politiche: “Il furgone del paninaro – commentano i Moderati Silvio Magliano e Ferdinando D'Apice – è tornato, gli spacciatori non se ne sono mai andati, gli schiamazzi e la sporcizia sono sempre gli stessi. Di fronte a tutto questo, l'impotenza e l'incapacità della Giunta non fanno più notizia”.

Il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri rincara la dose: “Piazza Santa Giulia - dichiara – è diventata una zona franca: oltre alla presenza costante di spacciatori, in media 8/10 a sera, e agli pseudo-negozi di vicinato aperti dalle 19 alle 3, ora abbiamo anche il paninaro abusivo".

"Dopo l'ennesima lettera a Sindaca e Prefetto, abbiamo capito che il tema non interessa a questa amministrazione”, ha concluso Deri.