Piobesi, pirata della strada travolge scooter con due persone e poi fugge via

Il fattaccio è successo poco dopo la mezzanotte del 5 luglio a Piobesi. Un pirata della strada ha travolto con la sua vettura uno scooter, scappando via senza fermarsi a prestare soccorso.

La polizia municipale è alla ricerca dell’auto protagonista dell'incidente sulla strada provinciale 145. Le due persone a bordo del motorino hanno avuto conseguenze diverse: il conducente ha subito lievi conseguenze, mentre il passeggero è finito al pronto soccorso del Cto in condizioni gravi. Il 33nenne ha subito una amputazione parziale della gamba destra ma i medici sono riusciti a salvargli l’arto.



Nel pomeriggio di oggi gli agenti sono andati in ospedale per ascoltare il racconto dei feriti. Al momento, stando a quanto hanno dichiarato alcuni testimoni, si sa che la vettura pirata sarebbe un’auto di colore scuro.