Ad Avigliana il 6° Meeting Open: sport acquatici nella splendida cornice del Lago Grande

Cresce l’attesa per la sesta edizione del Meeting Open di Avigliana. Sabato 6 e domenica 7 luglio, centinaia di atleti si ritroveranno presso il Lago Grande di Avigliana per un weekend dedicato agli sport acquatici: pallanuoto, sincronizzato, fondo e nuoto pinnato.

Sport per tutti, anche per atleti disabili, in una cornice d’eccezione: quella del Lago Grande di Avigliana, presso il Circolo Nautico. La manifestazione sportiva, organizzata da Uisp Nuoto Piemonte, mira a coinvolgere più persone possibili. L’obiettivo è 750 partecipanti tra atleti e atlete, più il pubblico. Ricchissimo il programma: l'avvio della manifestazione è previsto per le ore 12 di sabato, mentre la domenica le gare inizieranno già dalle 10.