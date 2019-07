"Dialoghi sulla salute": gli eventi e i dibattiti promossi dalla Città di Torino dal'8 al 13 luglio

Il benessere e la qualità della vita dei torinesi sono al centro di “Dialoghi sulla Salute 2019”, evento promosso dalla Città di Torino, Divisione Servizi sociali che si svolge da oggi, venerdì 28 giugno al 13 luglio. E’ ospitato, per il terzo anno consecutivo, nell’ambito dell’iniziativa “Estate in piazza d’Armi”.

Nel grande parco Cavalieri di Vittorio Veneto un ricco programma di giochi, musica, arte, letture e dibattiti fanno da corollario ai temi della salute dei giovani, della prevenzione delle malattie, delle reti del benessere e, ancora, di sport per una vita più sana e di inclusione. Negli anni è accresciuta la sensibilità e l’attenzione delle persone al benessere psico-fisico e, fin dal 2008, la Città si è fatta portavoce di questa nuova sensibilità attraverso il progetto “La salute in Comune”, di cui i “Dialoghi sulla Salute” ne rappresentano la continuità.

Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini. Collaborano alla realizzazione dell’evento la Circoscrizione 2, l’ASL Torino, le Farmacie Comunali, le Biblioteche Civiche Torinesi, il Polo Cittadino della Salute, la Centrale del Latte, l’Associazione Volonwrite, il Motore di Ricerca ed è un’iniziativa della Rete in Movimento di Città Sane.

“L’arte dialogo” – intervengono i rappresentanti del Centro mediazione penale della Città di Torino e Irene Zagrebelsky, esperta di comunicazione non violenta

“La città per i bambini”, intervengono i rappresentanti di Casa dell’affido della Città di Torino e i referenti del progetto Colorandia

“Educare i giovani per costruire comunità” - intervengono le associazioni ACMOS e Libera contro le mafie

“Una boccata d’Aria: la salute per i giovani” - intervengono le equipe del Centro d’ascolto per adolescenti e giovani e gli operatori di Spazi ReAli

Un laboratorio interattivo per entrare nel mondo magico delle bolle e, per chi lo desidera, a giorni alterni, si potranno costruire materiali da utilizzare nella giocoleria.

Due laboratori in cui i partecipanti daranno nuova vita agli oggetti e alle cose considerati scarti.

Come creare nuovi oggetti dalle cose che normalmente consideriamo uno scarto.

La cartapesta è una tecnica antica e povera che utilizza carta di riciclo. In questo laboratorio si lavorerà con la tecnica a strati, utilizzando la colla da tappezziere e strisce di carta ottenute dai volantini pubblicitari per realizzare vari soggetti come animali, oggetti o personaggi rivestiti con il colore della carta dei volantini.