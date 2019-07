Frana di Quincinetto, Uncem: "Bene protocollo proposto dalla Regione e opera a cura della Sav"

Uncem ringrazia il Presidente Cirio e l'Assessore Gabusi per il lavoro fatto in accordo con Regione Val d'Aosta e Comune di Quincinetto. È positivo - come Uncem più volte aveva evidenziato - che sia Sav a investire (9 milioni di euro) per intervenire sul versante più pericoloso. Buono anche lo stanziamento del Ministero dell'Ambiente alla Regione Piemonte di 4 milioni di euro per ulteriori interventi. Ora aspettiamo sia Anas a intervenire sulla viabilità di propria competenza in particolare sul ponte sulla Dora all'uscita dall'autostrada che collega la destra e sinistra orografica, Quincinetto con Settimo Vittone e Carema.