Piercarlo Rossi nuovo presidente dello Iuse

Da alcuni giorni l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) ha un nuovo presidente. Si tratta di Piercarlo Rossi, professore associato di diritto comparato presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino.

Già titolare di vari insegnamenti presso l’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale in diritto privato e in diritto europeo, quali tra gli altri diritto dei contratti internazionali, diritto del turismo e diritto comparato dei consumi, il prof. Rossi ha svolto ricerche in Italia e all’estero in ambito giuridico-comparatistico e di analisi economica del diritto, con particolare attenzione all’impatto del quadro regolativo sulla performance delle imprese.

Coordinatore di numerosi progetti finanziati dalla Commissione europea, Piercarlo Rossi ha una vasta esperienza nello studio e implementazione di politiche di innovazione. Presidente della Commissione per la Ricerca del Dipartimento di Management e membro della Giunta del Dipartimento di Management.

In seno allo IUSE il professor Rossi è membro dell'Assemblea degli Associati e del Comitato Scientifico. E' stato fin dal 2008 co-ordinatore scientifico di numerose iniziative formative e di ricerca.

Con la sua nomina a presidente, l’Istituto Universitario di Studi Europei punta a inaugurare un nuovo corso, finalizzato a ottenere maggior qualità ed istruzione in tema di fondi europei, garantendo più formazione per i giovani ed ulteriori iniziative per lo sviluppo dell’Istituto.