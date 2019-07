Per i gitanti del weekend un'altra domenica in coda, tra Sestriere e Pinerolo

Il caldo asfissiante di questi giorni e l'inizio dell'estate hanno convinto molti torinesi a fuggire dalla città per provare a trovare un pò di fresco in montagna.

Inevitabili, quasi quanto le tasse, anche le code, per chi si è messo in auto. Dopo le 17 di oggi è stato quasi un flusso continuo per chi tornava indietro da Sestriere ed era diretto verso Pinerolo.

Nulla che non si sia già visto o che si vedrà di nuovo: d'altra parte, chi è diretto a Usseaux o Roure, piuttosto che a Fenestrelle o Pragelato, deve passare per forza da lì. E quando si vuole tornare a casa, in queste domeniche, rientrando dalla Val di Susa, è necessario armarsi di pazienza.