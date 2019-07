Bardonecchia, un successo annunciato il concerto dei Quattroquarti

Un folto gruppo di maturi ed entusiasti spettatori italiani e stranieri, per lo più adolescenti negli anni ’60, ha più volte applaudito ieri, sabato 6 luglio, l’esibizione nella Sala Giolitti del Palazzo delle Feste, di Davide Motta Frè, Martina Tosatto, Paolo Dolcet e Luisa Amodeo.

I componenti del quartetto Quattroquarti hanno cantato, in gruppo ed individualmente, nel concerto “Quei meravigliosi anni ‘60”, intramontabili brani, in grado di sollecitare indelebili ricordi di gioventù, portati al successo da famosi ed famosi e popolari cantanti e gruppi musicali italiani e stranieri.

Il concerto, costellato da fragorosi applausi, proposto da Estemporanea, in collaborazione con il Comune di Bardonecchia, nell’ambito di Musica & Teatro Estate 2019, è il secondo del variegato cartellone di iniziative culturali estive proposte, per lo più sui palchi delle due sale del Palazzo delle Feste, da Estemporanea e Accademia dei Folli, in collaborazione con il Comune di Bardonecchia ed il locale Ufficio del Turismo.