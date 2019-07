Ignoti colpiscono la mensa dei poveri di Pinerolo

Probabilmente hanno trovato il portone che dà su via Lequio a Pinerolo aperto e, nella notte tra venerdì e sabato, ignoti si sono introdotti nel cortile del Centro d’incontro: hanno danneggiato la porta che conduce alla sala con la macchina del caffè, mentre dalla viuzza dietro il Centro hanno tirato un sasso o una bastonata contro la finestra, spaccando un vetro.

Quello spazio è stato destinato a luogo di incontro e mensa per i poveri dal Comune, supportato dal Consorzio Coesa. Al mattino, poi, grazie al Rotary vengono servite le colazioni. Un Centro diurno a servizio degli ultimi, perciò l’attacco ha fatto imbestialire ancora di più l’assessore alle Politiche sociali Lara Pezzano: “A che pro tentare di entrare? Per rubare cosa? Nella dispensa c'è del cibo, se avete bisogno di cibo potete recarvi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 e troverete qualcuno ad accogliervi e nulla vi sarà negato! Per fare un dispetto al Comune? Aggiustare la porta, sostituire i vetri sono spese del Comune quindi le paghiamo tutti, anche chi ha creato il danno! Per divertimento? Siamo proprio messi male”. Anche se l’ultima ipotesi di un vandalismo fine a se stesso è la più probabile.