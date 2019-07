Incontri culturali estivi all'Unitre di Torino: la luna e il giovane Holden all'Auditorium EdP

Giovedì 11 luglio sarà invece la volta di “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”, incontro a cura di Giovanni Canepa, docente Unitre Torino. Il 21 Luglio 2019 saranno trascorsi esattamente 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna con la storica impronta umana lasciata sul suolo lunare da Neil Armstrong, comandante della missione Apollo 11. Si ripercorrerà così l’affascinante avventura che per giorni aveva tenuto il mondo con il fiato sospeso e gli occhi puntati sui televisori: si parlerà delle origini della missione, i successi e gli insuccessi, i molteplici aspetti che si incrociano con le vicende storiche del periodo e non mancherà anche qualche curiosità.