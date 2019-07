Stupinigi Sonic Park, in funzione servizio navetta gratuito da Mondojuve

Visto il grande afflusso di pubblico, in occasione dei primi due concerti di questa seconda edizione, l'organizzazione di “Stupinigi Sonic Park” ha deciso di mettere in funzione un servizio di navetta gratuito dal centro commerciale Mondojuve.

In questo modo si cerca di venire incontro alle esigenze dei più giovani o di chi ha problemi a raggiungere la Palazzina di Caccia perché sprovvisti di automobile. Il servizio navetta sarà in funzione in occasione dei concerti dei Subsonica (giovedì 11 luglio), dell'ex leader dei Dire Stratis Mark Knopfler (mercoledì 17 luglio) e della data del 18 con Eros Ramazzotti, che chiuderà la seconda edizione della kermesse musicale alle porte di Torino.

Per poter usufruire del voucher per la navetta, sarà necessario esibire il biglietto del relativo concerto. Sulla mappa allegata è indicato il punto di partenza della navetta (vicino al negozio Sportland).

Ricordiamo che, complici i problemi di salute di un componente della band, è stato annullato il concerto dei Marlene Kuntz, che avrebbe dovuto andare in scena il 16 luglio, mentre domani sera salirà sul palco l'intramontabile Francesco De Gregori.