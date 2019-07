Lavori di rinforzo strutturale sul viadotto di corso Sacco e Vanzetti

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessora Maria Lapietra, ha approvato nella sua riunione odierna lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di rinforzo strutturale del viadotto di corso Sacco e Vanzetti interessato da un incendio nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2018.

Il progetto redatto dal Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture prevede il rinforzo strutturale della pila in corrispondenza della quale divamparono le fiamme, il sollevamento delle due campate di impalcato poggianti su tale pila (previo taglio longitudinale e trasversale dell'impalcato stesso), la sostituzione di tutti gli appoggi delle travi di tali due campate e dei giunti di dilatazione.

L’importo dei lavori è stimato in 800 mila euro.

Nel frattempo proseguono le verifiche della compagnia assicuratrice per il risarcimento del danno subito dalla Città, grazie al quale si potrebbe finanziare la somma necessaria per procedere con l'approvazione del progetto esecutivo e con la pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei lavori.