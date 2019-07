Più burro di cocaina che di cacao: gabonese fermato con una ventina di dosi di stupefacente

Doveva essere un semplice lucidalabbra, ma in realtà nei tre blister trovati dai poliziotti della Squadra Volante addosso a un cittadino gabonese c'erano una ventina di dosi di stupefacente.

Transitando in via Giachino, gli agenti hanno incrociato un’auto con a bordo due persone. Il passeggero, alla vista dei poliziotti, ha cercato di nascondersi, chinandosi in avanti all’interno dell’abitacolo. Per questo motivo, gli agenti hanno deciso di controllare l’auto, la quale, nonostante fosse stato intimato di fermarsi, ha tardato a farlo fino a che ha arrestato la marcia in corso Mortara. A quel punto il passeggero è sceso, ma si è dato immediatamente alla fuga. I poliziotti lo hanno fermato subito dopo.

Gli agenti, nelle scarpe del cittadino gabonese, hanno trovato tre blister di burro di cacao contenenti complessivamente una ventina di dosi di cocaina-crack. Il ragazzo aveva con sé 170 euro in denaro contante. Da accertamenti, è emerso che il giovane si era allontanato dallo scorso novembre da una comunità per minori dove era stato collocato il giorno prima e da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Esami radiologici hanno di fatto accertato la maggiore età del giovane, arrestato per spaccio e false attestazioni sull’identità personale.