“Robot Tax, la fine del lavoro senza la fine dello Stato”: presentata la seconda edizione di Fisco & Futuro [VIDEO]

Non è così insolito, nel 2019, vedere un robot umanoide fare il caffè, servire un drink ma anche eseguire un’operazione o sostituire un impiegato a uno sportello, per non parlare del grande utilizzo dei robot nelle industrie. Luca Asvisio, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Torino, ha ammesso: “E’ probabile che un domani ci siano meno commercialisti, ma non è con una tassazione che si può vincere la macchina imbattibile e con una clientela che non sempre vuole il parere giusto ma quello immediato”. Di diverso parere Alessandro Cotto, presidente di Eutekne, convinto che “sia arrivato il tempo di ragionare sull’ipotesi di una tassazione del sovra reddito prodotto dai robot. Serve comunque una formazione differenziata per i professionisti”. Giovanni Firera per Inps e Luca Sandullo per l’Agenzia delle Entrate hanno posto l’accento sul ruolo della comunicazione e sulla opportunità di nuovi modelli di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Gli assessori al Bilancio del Comune di Torino e della Regione Piemonte, Sergio Rolando e Andrea Tronzano, hanno invece ammesso come il processo di automatizzazione sia ormai in atto nelle amministrazioni pubbliche che stanno adeguando i servizi per rispondere con più efficienza e semplificazione alle richieste dei cittadini.