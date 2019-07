“Appendino tuteli i commercianti che vendono cannabis legale”: la richiesta dei consiglieri del M5S alla sindaca

“ Appendino si schieri a favore dei commercianti e faccia chiarezza ”. E’ questa la richiesta che alcuni consiglieri del M5S presenteranno tra un paio di settimane alla sindaca tramite un’interpellanza dal titolo “ Quanto è legale la cannabis legale? ” presentata ieri e che vede come primi firmatari Federico Mensio, Daniela Albano, Massimo Giovara e Maura Paoli. Sono gli stessi consiglieri che da diverso tempo si battono perché la città possa produrre cannabis a scopo terapeutico, ma in questo caso la storia è differente: la priorità, per quanto riguarda la cannabis light, è sostenere il libero commercio e fare chiarezza su una situazione di incertezza totale, dovuta a un vuoto normativo che nell’ultimo periodo ha messo in crisi un intero settore.

“Vogliamo che Appendino si sieda al Comitato dell’Ordine per la Sicurezza pubblica provinciale e chiediamo di aprire una riflessione se questa sia davvero un’emergenza per Torino” spiegano Federico Mensio e Maura Paoli. “Questi controlli sono davvero una priorità per la città, anche in termini di sicurezza?” attaccano i consiglieri pentastellati, determinati nel difendere il settore della commercializzazione legale dei prodotti a base di cannabis. Di fatto, la volontà è quella di mandare un segnale politico forte, sperando che la questione possa arrivare sino in Parlamento in modo che venga chiarita una volta per tutte la legge. Mensio, Albano, Giovara e Paoli chiedono inoltre alla sindaca di tutelare i commercianti, di capire quanti di questi controlli siano risultati poi non a norma di legge e di capire quali ripercussioni possono avere sul commercio le attività di controllo portate avanti dalle forze dell’ordine.