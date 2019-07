Grandi o piccoli che siano, gli Eventi necessitano di un valido Piano della Sicurezza

Sicurezza: spesso è vista solo come un problema. Perché?

Le recenti disposizioni in materia di sicurezza impongono agli organizzatori di eventi di considerare diversamente questo importante aspetto. Sia per non commettere violazioni che per garantire un sereno svolgimento dell'evento stesso. Avere chiari quali sono gli aspetti da non trascurare, grazie al supporto di una Azienda altamente preparata in materia, rende fin da subito più tranquilli gli organizzatori.

Qual è il punto critico che fa la differenza?

La redazione di un valido Piano della Sicurezza e l'impiego di personale autorizzato e qualificato sono elementi essenziali per ricevere le necessarie autorizzazioni e poter così organizzare al meglio le manifestazioni, siano esse musicali, sportive, rievocative etc.

Esistono delle figure specifiche e non improvvisate?

Diffidare dalle improvvisazioni. Le figure professionali previste dalla legge sono tre: l'Addetto ai Servizi di Controllo (ASC), lo Steward e l'Addetto Antincendio Rischio Elevato, con ruoli e adempimenti ben distinti. ESIM Company è in grado di fornire tutte queste anche per eventi di grandi dimensioni.

Quali altri servizi fornite?

Su richiesta dell'organizzatore possiamo interfacciarci direttamente con il professionista che redige il Piano Sicurezza, assistendolo in tutte le fasi (redazione, allestimento delle strutture, svolgimento dell'evento, disallestimento delle strutture) così da sollevare l'organizzatore da impegni gravosi lasciandogli la possibilità di dedicarsi meglio ad altri aspetti dell'organizzazione. Per i grandi eventi, siamo anche in grado di assumere la responsabilità del Centro di Controllo Gestione Emergenze.

Avete una vostra squadra di professionisti o vi appoggiate ad esterni?

Tutto il personale è composto da dipendenti assunti internamente. Soprattutto nel campo della Sicurezza occorre poter contare su persone fidate e perfettamente allineate con la serietà e scrupolosità con cui operiamo. E dato che non forniamo solamente uomini ma affianchiamo e assistiamo l'organizzatore in tutti gli step organizzativi con un servizio professionale, dobbiamo essere certi che tutta la linea sia perfettamente compatta.

Qualcosa di importante da sottolineare?

Per svolgere questo tipo di attività è necessario essere muniti di specifica licenza prefettizia. Ed è la prima cosa da chiedere da esibire a quegli operatori che si propongono per assistere la parte sicurezza di un evento.

ESIM Company - esimsicurezza@gmail.com – numero verde 800 300 060