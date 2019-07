Piobesi, un frammento di specchietto incastra il pirata della strada: denunciato

È stato un frammento di uno specchietto ad incastrare il pirata della strada che lo scorso 5 luglio, a Piobesi Torinese, aveva investito una moto con due passeggeri.

L'incidente si era verificato in via XXV Aprile, all'incrocio con via del Mare, dove una macchina aveva urtato la due ruote ed era scappata. Nel sinistro, sia il motociclista che il suo passeggero, avevano riportato varie fratture ed erano stati trasportati in ambulanza al “C.T.O" di Torino: uno dei due ha rischiato di perdere una gamba.

Sul luogo dell’incidente, la macchina del fuggitivo aveva perso una parte dello specchietto: da questo frammento i Carabinieri sono riusciti a individuare il modello dell'auto, un’utilitaria di piccola cilindrata.

Dopo una verifica nelle carrozzerie del zona, ieri gli uomini dell'Arma hanno trovato la macchina e identificato l’autista. Si tratta di un 22enne di Carignano che è stato denunciato: il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità e ha detto di essere fuggito per paura e per non aver effettuato la revisione all’auto.