Prosegue la manutenzione del verde lungo il Raccordo Autostradale “Torino-Caselle”

Prosegue la manutenzione del verde lungo il Raccordo Autostradale 10 “Torino-Caselle”. Per consentire l’esecuzione dei lavori, dal 13 e fino al 27 luglio sarà in vigore la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso, in tratti saltuari e in entrambe le direzioni.

E’ stata programmata, sempre lungo il Raccordo Autostradale 10 “Torino-Caselle”, la posa della segnaletica orizzontale. Per l’esecuzione degli interventi sarà attivo il restringimento della carreggiata, in entrambe le direzioni, tra il 15 ed il 19 luglio. In questo caso le attività saranno svolte nel solo orario notturno 22:00 – 6:00 con indirizzamento della circolazione sulla corsia libera.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.